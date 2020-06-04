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“لجنة مكافحة المخدرات” توضح علامات متعاطي الحشيش

“لجنة مكافحة المخدرات” توضح علامات متعاطي الحشيش
http://almnatiq.net/?p=870737
المناطق - الرياض

حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من تعاطي مادة الحشيش المخدر، وذلك لاحتوائه على مواد خطرة شديدة الضرر، أهمها مادة تتراهيدروكنابينول (THC)، والتي تتسبب في حدوث مشاكل نفسية وجسدية.

وأوضحت أن الحشيش المخدر يحتوي كذلك على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتُعتبر من بين الأشد خطورة لتسببها في حدوث تأثيرات سلبية على الجسم.

وأشارت إلى أن من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش:

– احمرار العينين، والجوع والعطش.

– التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام.

– آثار الحروق على الملابس، الضحك المفاجئ وبدون مبرر.

– مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف.

– البطء في التركيز وضعف الذاكرة، وعدم الاستجابة لما يدور حوله.

وبينت أن من أضراره:- تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب.

– ضمور خلايا المخ.- اضطراب الجهاز الهضمي.

– الإصابة بالأمراض النفسية.

– الاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان.

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