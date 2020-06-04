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صندوق النقد يعلن صرف 260 مليار دولار لدعم 63 دولة لمواجهة آثار كورونا

صندوق النقد يعلن صرف 260 مليار دولار لدعم 63 دولة لمواجهة آثار كورونا
http://almnatiq.net/?p=870743
المناطق - الرياض

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم أن الصندوق صرف حوالي 260 مليار دولار من قدراته للإقراض البالغة تريليون دولار، وقدم حتى الآن تمويلاً طارئاً إلى 63 من 189 دولة طلبت المساعدة منذ أوائل مارس لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المديرة في تصريحات صحفية: إن بعضاً من الدول الأكثر فقراً في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل، مضيفة أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافياً.
وأوضحت جورجيفا أن بعض دول الاقتصادات الناشئة التي انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون تجتاز أزمة فيروس كورونا على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عدداً صغيراً من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج مساعدة في المستقبل.

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