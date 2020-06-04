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سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
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المناطق - الرياض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بآمال تعافي الاقتصاد بعد تخفيف القيود المتربطة بفيروس كورونا.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 527.24 نقطة، أو 2.05 بالمئة، إلى 26269.89 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً مرتفعاً 42.05 نقطة، أو 1.36 بالمئة، ليغلق عند 3122.87 نقطة.
وقفز المؤشر ناسداك المجمع 0.76 بالمئة إلى 9681.11 نقطة.

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