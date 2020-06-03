جامعة جازان تسجل أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة في الفصل الصيفي

جازان - فضه عطيف:

أكملت جامعة جازان أمس، تسجيل أكثر من 8000 طالب وطالبة للدراسة عن بعد في الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي في 770 شعبة دراسية، وبزيادة في نسبة الطلبة المسجلين تجاوزت 75% عن العام الماضي، وتمت عملية التسجيل من خلال قنوات التسجيل الإلكترونية.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد بن يحي فقيهي انتظام الدراسة منذ بداية الفصل الصيفي من خلال نظام التعليم الإلكتروني بلاكبورد، موضحا أن عدد الشعب النظرية بلغت 503 شعبة، و 267 شعبة عملية وتدريبية.

ونوه فقيهي بحرص معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على تفعيل الخدمات الإلكترونية للتسهيل على الطلبة في إنجاز مهامهم ومسيرتهم التعليمية، لافتا إلى أنه تم تفعيل خدمة الطلبات والاستفسارات عبر حسابات الطلبة لتمكينهم من رفع الطلبات إلى كلياتهم ومتابعتها إلكترونياً.

وبين فقيهي أن الكليات استقبلت من خلال نظام الطلبات والاستفسارات أكثر من 3000 طلب، كما أتاحت عمادة القبول والتسجيل خدمة “تواصل مع العمادة” للطلاب ومنسوبي الجامعة على حد سواء عن طريق النظام الأكاديمي؛ لتوفير الدعم اللازم لهم دون الحاجة لمراجعة مقر العمادة، مشيرا إلى أنه تم استقبال مالا يقل عن 1405 طلب واستفسار خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد فقيهي أن عمادة القبول والتسجيل وبالتنسيق مع عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أتاحت الوصول إلى النظام الأكاديمي عن بعد؛ لتمكين منسوبي ومنسوبات الكليات وعمادة القبول والتسجيل من إنهاء المعاملات وإنجاز الطلبات الخاصة بالطلاب والطالبات.