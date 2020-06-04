ترامب يغلق الأجواء الأمريكية أمام شركات الطيران الصينية

المناطق - الرياض

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنها ستمنع طائرات‭ ‬نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة، بدءًا من 16 يونيو الجاري، وفي مسعى إلى الضغط على بكين حتى تسمح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات.

وتفرض الخطوة، التي أعلنتها وزارة النقل الأميركية، عقوبات على الصين، بسبب عدم التزام بكين باتفاقية قائمة تتعلق بالسفر بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن شأن هذا القرار الأميركي أن يزيد تعكير صفو العلاقات بين البلدين، وسط تصاعد التوترات بشأن جائحة فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وينطبق هذا القرار على شركات “إير تشاينا”، ومؤسسة خطوط شرق الصين الجوية، وشركة خطوط جنوب الصين الجوية وشركة “هاينان” الجوية القابضة.

وطلبت شركتا طيران “دلتا إير لاينز” و”يونايتد إير لاينز” الأميركيتان استئناف الرحلات للصين، هذا الشهر، مع استمرار شركات الطيران الصينية في تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة خلال الجائحة.

وقالت شركة طيران دلتا في بيان، يوم الأربعاء “ندعم ونقدر ما تقوم به الحكومة الأميركية لحفظ حقوقنا وضمان تحقيق العدالة”. ولم يصدر أي تعليق عن يونايتد إير لاينز.

وقالت وزارة النقل الأميركية، في إشعار رسمي، كشفت عنه يوم الأربعاء إن الصين “ما تزال غير قادرة” على تحديد موعد لمراجعة لوائحها “للسماح لشركات الطيران الأميركية بإعادة تسيير رحلاتا لركاب المقررة”.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق، بحسب ما نقلت رويترز.