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هطول أمطار رعدية في نجران وجازان وعسير والباحة

هطول أمطار رعدية في نجران وجازان وعسير والباحة
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

فيما تأثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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