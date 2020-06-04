الصين تسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلة واحدة أسبوعيا

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أعلنت بكين الخميس أنّها ستسمح اعتباراً من الإثنين المقبل لكلّ شركات الطيران الأجنبية، الممنوعة حالياً من السفر إلى الصين بسبب تدابير مكافحة وباء كوفيد-19، بأن تسيّر رحلة واحدة أسبوعياً من هذا البلد وإليه، في قرار يعني عملياً رفع الحظر المفروض على شركات النقل الجويّ الأميركية، بحسب ما نشرت “ا ف ب”

وقالت هيئة تنظيم النقل الجوي في بيان إنّه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر اعتباراً من الثامن من يونيو رحلة واحدة إلى الصين ومنها

لكنها أوضحت أن كل الركاب يجب أن يخضعوا لفحص طبي عند وصولهم إلى الأراضي الصينية

وأضافت أن أي شركة طيران يمكنها تسيير رحلة ثانية كل أسبوع إذا أثبتت الفحوص عدم إصابة أي من المسافرين على متنها بكوفيد-19 لثلاثة أسابيع على رحلاتها القادمة من مكان واحد

وكانت الصين أول دولة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، خفضت بشكل كبير في نهاية مارس رحلاتها الجوية مع العالم خوفا من قدوم مصابين جدد من الخارج

ويأتي هذا القرار غداة إعلان وزارة النقل الأميركية عزمها على منع شركات طيران صينية من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رفض بكين السماح للشركات الأميركية باستئناف رحلاتها إلى الصين

وأعلنت وزارة النقل الأميركية أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 16 يونيو يهدف إلى الرد على رفض السلطات الصينية السماح لشركات الطيران الأميركية باستئناف نشاطاتها في الصين على الرغم من رفع إجراءات العزل