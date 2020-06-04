ترامب يفاجئ المتظاهرين ويتراجع عن أكثر قرار “مثير للجدل””

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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل رجل من أصول أفريقية أعزل في مدينة منيابولس على يد الشرطة أثناء اعتقاله.

وأوضح ترامب في مقابلة مع تلفزيون نيوزماكس ردا على سؤال عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات، التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد “لا أعتقد أننا سنضطر لذلك”.

كان الرئيس الأميركي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة.