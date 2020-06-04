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“مكافحة المخدرات” توضح أضرار تعاطي الحشيش.. وتكشف عن أهم علامات إدمانه

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“مكافحة المخدرات” توضح أضرار تعاطي الحشيش.. وتكشف عن أهم علامات إدمانه

“مكافحة المخدرات” توضح أضرار تعاطي الحشيش.. وتكشف عن أهم علامات إدمانه
http://almnatiq.net/?p=870777
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قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إن هناك خطورة لتعاطي مادة الحشيش المخدر، وذلك لاحتوائه على مواد خطرة شديدة الضرر، أهمها مادة تتراهيدروكنابينول (THC)، والتي تتسبب في حدوث مشاكل نفسية وجسدية.

وأشارت إلى أن الحشيش المخدر يحتوي كذلك على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتُعتبر من بين الأشد خطورة لتسببها في حدوث تأثيرات سلبية على الجسم.

وأوضحت أن من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش:

– احمرار العينين، والجوع والعطش.

– التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام.

– آثار الحروق على الملابس، الضحك المفاجئ وبدون مبرر.

– مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف.
البطء في التركيز وضعف الذاكرة، وعدم الاستجابة لما يدور حوله.

وعن أضراره، أضافت:

– الإصابة بالأمراض النفسية.

– تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب.

– ضمور خلايا المخ.

– اضطراب الجهاز الهضمي.

– الاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان.

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