تخفيف العزل يرفع بورصة وول ستريت

قفزت الأسهم الأمريكية بدعم من آمال بتعاف اقتصادي بعد تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وهو ما ساعد المستثمرين على التطلع إلى ما بعد الاضطرابات الاجتماعية في الولايات المتحدة، والمخاوف من الجائحة.

ودفعت مكاسب لقطاعات البنوك والصناعة والتكنولوجيا المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على صعود قوي.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك مكاسب قوية لرابع جلسة على التوالي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 527.24 نقطة، أو 2.05% إلى 26269.89 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 42.05 نقطة، أو 1.36%، ليغلق عند 3122.87 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرتفعاً 0.76 % إلى 9681.11 نقطة.