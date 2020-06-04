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قائمة أمريكية سوداء لـ 33 شركة صينية.. والتنفيذ غداً

قائمة أمريكية سوداء لـ 33 شركة صينية.. والتنفيذ غداً
http://almnatiq.net/?p=870788

قالت وزارة التجارة الأمريكية إن قيودا جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية أعلنت عنها الشهر الماضي سيبدأ سريانها في الخامس من يونيو 2020.

وأضافت الوزارة تلك الشركات والمؤسسات إلى قائمة سوداء قتصادية متهمة إياها بمساعدة الصين في التجسس على أقلية الويغور المسلمة في اقليم شينجيانغ أو بسبب روابط مزعومة بأسلحة للتدمير الشامل والجيش الصيني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي إنها تستنكر وتعارض بقوة العقوبات الأمريكية بشأن شينجيانغ قائلة إنه شأن داخلي محض للصين.

وستقيد العقوبات مبيعات السلع الأمريكية إلى الشركات والمؤسسات الواردة في القائمة السوداء وأيضا بعض المواد المصنعة في الخارج بمحتوى أو تكنولوجيا أمريكية.

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