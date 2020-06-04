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” هدف” يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل

” هدف” يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل

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” هدف” يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل

” هدف” يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل
http://almnatiq.net/?p=870800
المناطق_الرياض

حذر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من الحسابات الوهمية في قنوات التواصل الاجتماعي ومن أبرزها “تويتر”، والتي تستغل المستفيدين من برنامجي إعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل، في الدخول الدوري، وإفشاء البيانات الرسمية الخاصة بالمستفيد لهم.

وقال الصندوق، إن التعامل مع الحسابات الوهمية يعد من تقديم بيانات غير صحيحة للصندوق بغرض الحصول على الإعانة، مما يترتب عليه تطبيق النظام على من تثبت عليه هذا المخالفة.

وأشار إلى أن الهدف من الدخول الأسبوعي للمستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل، يأتي تعزيزا للتواصل المباشر مع البرنامج والتي تساعد المستفيد من الاطلاع على كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشر لجدية المستفيد في بحثه عن عمل وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي .

وأشار إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكدا أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كافة المتقدمين والمتقدمات.

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