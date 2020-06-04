تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مريض يعاني كسرًا بالجمجمة في تخصصي منطقة الجوف

نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إنقاذ مريض في حالة خطيرة، من خلال إجراء عملية جراحية تعد من العمليات المعقدة. وكان المريض يعاني كسرًا بالجمجمة، وخروج سائل من المخ عن طريق الأذن, وبعد التدخل الجراحي، خرج المريض بصحة جيدة ولله الحمد؛ حيث تم – بحمد الله – إجراء عملية معقدة للمريض، الذي يعاني التهابًا بالأذن, وخروج سوائل من المخ عن طريق الأذن. كما تعرض المريض للإصابة بالتهاب في المخ, وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أنه يعاني كسرًا كبيرًا بقاع الجمجمة إثر حادث سير قديم تعرض له، وكانت الحالة تحتاج إلى تنظيف للأذن، وفتح الجمجمة لإغلاق الفجوة بغشاء مبطن ووضع عظم .

وقد كُللت العملية – بحمد الله – بالنجاح، وتم إغلاق الفجوة، ووقف خروج السائل من الأذن، وخرج المريض بصحة وعافية، بفضل الله .