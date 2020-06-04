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منظمة التعاون الإسلامي تعقد مؤتمر افتراضي لبحث آثار جائحة كورونا

منظمة التعاون الإسلامي تعقد مؤتمر افتراضي لبحث آثار جائحة كورونا

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منظمة التعاون الإسلامي تعقد مؤتمر افتراضي لبحث آثار جائحة كورونا

منظمة التعاون الإسلامي تعقد مؤتمر افتراضي لبحث آثار جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=870805

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء جامعات المنظمة اجتماعاً بتقنية مؤتمرات الفيديو الثلاثاء الماضي لمناقشة التحديات التي تواجهها هذه الجامعات في زمن وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
ومثل الأمانة العامة في الاجتماع الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير عسكر موسينوف، بحضور رؤساء كل من الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنغلاديش والجامعة الإسلامية في أوغندا والجامعة الإسلامية في النيجر والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.
وأعرب رؤساء جامعات المنظمة عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، مبرزين التحديات المختلفة التي تواجهها هذه الجامعات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات، وسلط رؤساء الجامعات الحاضرون الضوء على أهمية إعادة تعريف منهجياتهم التعليمية للاستجابة للمتطلبات المستقبلية لعالم ما بعد كوفيد-19، معربين عن استعدادهم للاستمرار في تعزيز الروابط بينهم وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التدريس والبحث والابتكار.
وقدم السفير موسينوف للمشاركين إحاطة عن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة لمساعدة الدول الأعضاء في حربها على مرض كوفيد-19، مشيداً بهذه الجامعات لمساعدتها مجتمعاتها المحلية في مكافحة الوباء من خلال تطوير حلول للتشخيص والوقاية، كما حث الأمين العام المساعد الجامعات على مواصلة جهودها في مجالي البحث والابتكار، مؤكدا أهمية بناء روابط للتعاون بين مراكز العلوم والأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.

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