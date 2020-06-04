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الدفاع المدني يحّذر من امطار رعدية مصحوبة بتساقط برد ورياح نشطة بالباحة

الدفاع المدني يحّذر من امطار رعدية مصحوبة بتساقط برد ورياح نشطة بالباحة
http://almnatiq.net/?p=870812
المناطق_الباحة

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة تشمل معظم محافظة المنطقة.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أنه ونظراً لما تشهده منطقة الباحة بمشيئة الله في الإيام القادمه من تقلبات جويه وبناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الفترة من يوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق  ١٢-١٥ /١٠ /١٤٤١  والتي تشير بمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبه بالتأثيرات التاليه: رياح نشطة سرعتها ٤٥كم/س.

وتساقط البرد وسيول على كلاً من ( الباحة – بلجرشي – العقيق- قلوة – المخواة – المندق).

فإننا نحث جميع الإخوة المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر  ونشدد بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات .

كما ندعو  الإخوة المواطنين والمقيمين  إلى زيارة حسابات مواقع  التواصل الإجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع  المدني للإطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب إتخاذها في مثل هذه الحالات  كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

ونذكر الجميع بأننا جميعا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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