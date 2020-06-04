استمرار انقطاع المياه عن حي النرجس والأهالي يلجئون للصهاريج

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يعاني أهالي حي النرجس شمال مدينة الرياض وخاصة الجزء الواقع جنوب طريق الملك سلمان من انقطاع المياه منذ أيام مما أجبرهم على اللجوء لصهاريج المياه بشكل يومي.

ويشتكي أهالي الحي من استمرار معاناتهم وإهمال شركة المياه للشكاوى المقدمة من قبلهم مطالبين الشركة بسرعة معالجة المشكلة ورفع معاناتهم.

كما تعاني بعض من أجزاء الحي من تأخر تركيب إنارة الشوارع مما قد يسبب في تعرض ممتلكات أهالي الحي للسرقة.