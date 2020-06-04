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“مدني نجران ” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية على المنطقة

“مدني نجران ” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية على المنطقة

منطقة نجران

“مدني نجران ” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية على المنطقة

“مدني نجران ” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=870846
المناطق - نجران

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات بهطول أمطار على المنطقة.
كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، متمنيةً السلامة للجميع.

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