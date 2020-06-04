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“الإيسيسكو” تطلق مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا باللغات المحلية الأفريقية

“الإيسيسكو” تطلق مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا باللغات المحلية الأفريقية

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“الإيسيسكو” تطلق مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا باللغات المحلية الأفريقية

“الإيسيسكو” تطلق مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا باللغات المحلية الأفريقية
http://almnatiq.net/?p=870852
المناطق - واس

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا والحد من انتشاره باللغات المحلية الافريقية، وذلك في إطار مبادرة “لغات إفريقيا، جسور الثقافة والتاريخ” التي سبق للمنظمة ان اطلقتها ضمن “بيت الإيسيسكو الرقمي” الداعمة للدول الأعضاء وخاصة منها الأشد احتياجًا والأكثر عرضة لأخطار هذه الجائحة العالمية.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أنها نشرت عبر موقعها الإكتروني وقناتها على اليوتوب، وحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تُخاطب من خلاله بلغات الهوسا والسواحيلية والماندنكو والفولاني والولوف والفور والنوبية الجمهور العريض من المجتمعات الإفريقية جنوبي الصحراء، إسهامًا في توعيته عبْر لغاته المحلية بسبل الوقاية من أخطار كورونا والحدّ من انتشاره.
وتهدف “الإيسيسكو” من خلال نشر هذه الوصلات التوعوية إلى إبراز الدور المهم للّغات المحلية للشعوب الأفريقية جنوبيّ الصحراء في نشر المعارف الأساسية وتيسير التوعية والإرشادات لجميع فئات المجتمع، وإضفاء مزيدٍ من النجاعة على برامج الإعلام الصحي والتثقيف الوقائي في أفريقيا وتيسير وصولها إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، وتحقيق مواكبة هذه اللغات للتكنولوجيا المعلوماتية واستفادتها من النشر الرقمي عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

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