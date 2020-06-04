احدث الأخبار

أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا
منطقة نجران
 تعليم عنيزة تنفذ البروتوكولات والتدابير الوقائية في أماكن العمل تزامنا مع «نعود بحذر»
منطقة القصيم
 بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم
منطقة الجوف
 المؤامرة
يكتبون
 مدني بريدة ينقذ عاملين سقطا بمنهل تصريف سيول تحت الإنشاء
منطقة القصيم
 أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة المسح النشط والفحص الحراري لرواد السوق المركزي للخضار والفاكهة
منطقة المدينة المنورة
 أرامكو ترجئ إعلان أسعار الخام لعقود يوليو انتظارا لاجتماع أوبك+
أبرز المواد
 هل يطلق مؤيدي اردوغان عليه وصف المهدي المنتظر بعد أن زعموا خروج المهدي من اسطنبول؟
أبرز المواد
 الكاظمي يفرض على قاآني خليفة سليماني الحصول على تأشيرة لدخول العراق
دولي
 “الإيسيسكو” تطلق مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا باللغات المحلية الأفريقية
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يمول 33 مشروعًا زراعيًا ويؤجل أقساط 4398 مستفيداً ضمن المبادرات لتخفيف تداعيات جائحة كورونا
أبرز المواد
أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا

أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا

منطقة نجران
تعليم عنيزة تنفذ البروتوكولات والتدابير الوقائية في أماكن العمل تزامنا مع «نعود بحذر»

تعليم عنيزة تنفذ البروتوكولات والتدابير الوقائية في أماكن العمل تزامنا مع «نعود بحذر»

منطقة القصيم
بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

أبرز المواد
أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم

أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم

منطقة الجوف

أرامكو ترجئ إعلان أسعار الخام لعقود يوليو انتظارا لاجتماع أوبك+

أرامكو ترجئ إعلان أسعار الخام لعقود يوليو انتظارا لاجتماع أوبك+
http://almnatiq.net/?p=870861
المناطق - رويترز

قالت “وكالة رويترز” اليوم الخميس إن من المقرر أن ترجئ أرامكو إعلانها عن أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو المقبل حتى يوم الأحد على الأقل انتظارا لنتائج اجتماع منتجي أوبك+.
وحسب رويترز قالت مصادر في أوبك+ اليوم الخميس إنه ما زال من الممكن عقد اجتماع هذا الأسبوع فقط إذا تعهدت الدول غير الملتزمة بالتخفيضات بتحسين امتثالها للتخفيضات القائمة.
وما زالت أوبك+ تبحث موعد عقد اجتماعها الوزاري افتراضيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات حالية لإنتاج النفط.

روابط ذات صلة

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز
هل يطلق مؤيدي اردوغان عليه وصف المهدي المنتظر بعد أن زعموا خروج المهدي من اسطنبول؟

هل يطلق مؤيدي اردوغان عليه وصف المهدي المنتظر بعد أن زعموا خروج المهدي من اسطنبول؟
“الإيسيسكو” تطلق مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا باللغات المحلية الأفريقية

“الإيسيسكو” تطلق مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا باللغات المحلية الأفريقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*