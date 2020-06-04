أرامكو ترجئ إعلان أسعار الخام لعقود يوليو انتظارا لاجتماع أوبك+

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قالت “وكالة رويترز” اليوم الخميس إن من المقرر أن ترجئ أرامكو إعلانها عن أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو المقبل حتى يوم الأحد على الأقل انتظارا لنتائج اجتماع منتجي أوبك+.

وحسب رويترز قالت مصادر في أوبك+ اليوم الخميس إنه ما زال من الممكن عقد اجتماع هذا الأسبوع فقط إذا تعهدت الدول غير الملتزمة بالتخفيضات بتحسين امتثالها للتخفيضات القائمة.

وما زالت أوبك+ تبحث موعد عقد اجتماعها الوزاري افتراضيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات حالية لإنتاج النفط.