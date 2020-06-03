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أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة المسح النشط والفحص الحراري لرواد السوق المركزي للخضار والفاكهة

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة المسح النشط والفحص الحراري لرواد السوق المركزي للخضار والفاكهة
http://almnatiq.net/?p=870864
المناطق - المدينة المنورة

أطلقت أمانة المدينة المنورة اليوم بالتعاون مع الشؤون الصحية و فريق الأمن الرقمي التطوعي وقوة الضبط الميداني مبادرة المسح النشط والكشف الحراري في السوق المركزي للخضار والفاكهة، والذي يهدف إلى تقصي الوباء في مواقع تجمع العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس .
وبدأت صباح اليوم عمليات المسح النشط والكشف الحراري لرواد السوق المركزي للخضار والفاكهة والعاملين فيه، حيث بلغ عدد المستفيدين من المسح والكشف 800 مستفيد، بالإضافة إلى توعية المستفيدين و إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة، والحرص على النظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل المصاب فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937. وتأتي هذه الإجراءات استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الأمانة سابقاً في أسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين.

 

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