مدني بريدة ينقذ عاملين سقطا بمنهل تصريف سيول تحت الإنشاء

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باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث سقوط عاملين في غرفة تفتيش ( منهل ) تحت الإنشاء بعمق 3:5م تابعة لمشروع تصريف سيول

وقد نتج عن الحادث اصابة العاملين باصابات مختلفة حسب مادكره المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل … والذي أوضح ان مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (9:25) فتمت مباشرة الحادث واخراج احد العمال في حين تم اخراج العامل الآخر قبل ورود البلاغ للدفاع المدني وتنفيذ الجانب الوقائي .. وشدد العقيد اباالخيل على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية الشخصية في مثل هذه المشاريع حفاظاً على سلامة العاملين وتحقيقاً للسلامة العامة .