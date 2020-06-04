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أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم

أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم

منطقة الجوف
المؤامرة

المؤامرة

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أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم

أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=870879
الجوف - محمد الحسن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، من مكتبه بديوان الإمارة اليوم عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الرابع عشر للجنة تقييم سكن العمالة الوافدة للحد من انتشار
فيروس كورونا .
وفي بداية الاجتماع استعرض وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، توصيات الاجتماع السابق وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما استمع سموه لملخص من محافظي المحافظات عن أعمال اللجان
التحضيرية في المحافظات والمراكز ، وجهودها في تسليم مباني المدارس لإدارات التعليم في المنطقة، التي تمت خلال أسبوع بدلاً من منتصف شهر ذي القعدة ، حيث جرى وبمتابعة من سمو أمير منطقة الجوف ، العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك حتى تم الانتهاء من
إخلاء جميع المباني وتسليمها للتعليم ، كما تم استعراض أهم التوصيات التي تمت.
واستعرض سموه أعمال اللجان الميدانية ، منوها سموه بسرعة الانتهاء من إخلاء جميع مباني التعليم وتسليمها قبل الوقت المحدد، مشدداً سموه بمتابعة سكن العمالة بشكل نهائي من خلال خطة الأمانة المستقبلية لتحسين مساكن العمالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .

 

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