بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته،” إنا لله وإنا إليه راجعون”.