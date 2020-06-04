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بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

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بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=870886
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته،” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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