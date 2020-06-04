تعليم عنيزة تنفذ البروتوكولات والتدابير الوقائية في أماكن العمل تزامنا مع «نعود بحذر»

المناطق - عنيزة

استكملت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، تنفيذ كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك في جميع مباني العمل التي أقرتها الجهات المعنية بالتزامن مع استئناف العمل في الإدارات الحكومية ضمن حملة “نعود بحذر”، وذلك حرصا على سلامة الموظفين والموظفات، وتوفير بيئة عمل صحية، حيث تفقد مدير التعليم بالمحافظة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، جاهزية المباني التعليمية بالإدارة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتجهيزات الوقائية المتخذة مثل قياس درجة الحرارة وأدوات التعقيم، كما وقف على التزام الموظفين بالقواعد الصحية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

كما فعلت الإدارة دورها الإرشادي والتوعوي في المداخل والمخارج، عبر الملصقات الأرضية واللوحات الإرشادية التي تؤكد على أهمية الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر وغيرها من الإرشادات التي تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات حرصا على سلامة المجتمع، بالإضافة إلى توفير الأدوات التقنية لاستقبال المراجعين وخدمتهم بشكل مباشر عن طريق المجالات الرقمية.