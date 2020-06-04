أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا

المناطق - نجران

اطّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على جاهزية فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة على إقامة صلاة الجمعة يوم غد، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد١٩”.

وأشاد سموه بالإجراءات التي اتخذها فرع الوزارة بالمنطقة لمنع انتشار الوباء بين المصلين في الجوامع والمساجد، منذ الأمر بتعليق صلاة الجمعة والجماعة، وحتى عقب الأمر برفع التعليق.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز لدى استعراضه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير المصور، الذي قدمه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ببرنامج التطوع الذي أقرته الوزارة، الذي يعكس تعاون وتفاعل المجتمع ومساندته للجهود الرامية لمحاربة هذا الوباء.

من جهته، عبّر مدير عام فرع الوزارة عن شكره لسمو أمير المنطقة في توحيد الجهود، وبناء قاعدة متينة لعمل الجهات كافة كفريق واحد.