احدث الأخبار

أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا
منطقة نجران
 تعليم عنيزة تنفذ البروتوكولات والتدابير الوقائية في أماكن العمل تزامنا مع «نعود بحذر»
منطقة القصيم
 بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم
منطقة الجوف
 المؤامرة
يكتبون
 مدني بريدة ينقذ عاملين سقطا بمنهل تصريف سيول تحت الإنشاء
منطقة القصيم
 أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة المسح النشط والفحص الحراري لرواد السوق المركزي للخضار والفاكهة
منطقة المدينة المنورة
 أرامكو ترجئ إعلان أسعار الخام لعقود يوليو انتظارا لاجتماع أوبك+
أبرز المواد
 هل يطلق مؤيدي اردوغان عليه وصف المهدي المنتظر بعد أن زعموا خروج المهدي من اسطنبول؟
أبرز المواد
 الكاظمي يفرض على قاآني خليفة سليماني الحصول على تأشيرة لدخول العراق
دولي
 “الإيسيسكو” تطلق مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا باللغات المحلية الأفريقية
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يمول 33 مشروعًا زراعيًا ويؤجل أقساط 4398 مستفيداً ضمن المبادرات لتخفيف تداعيات جائحة كورونا
أبرز المواد
أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا

أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا

منطقة نجران
تعليم عنيزة تنفذ البروتوكولات والتدابير الوقائية في أماكن العمل تزامنا مع «نعود بحذر»

تعليم عنيزة تنفذ البروتوكولات والتدابير الوقائية في أماكن العمل تزامنا مع «نعود بحذر»

منطقة القصيم
بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

أبرز المواد
أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم

أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم

منطقة الجوف

أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا

أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا
http://almnatiq.net/?p=870900
المناطق - نجران

اطّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على جاهزية فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة على إقامة صلاة الجمعة يوم غد، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد١٩”.
وأشاد سموه بالإجراءات التي اتخذها فرع الوزارة بالمنطقة لمنع انتشار الوباء بين المصلين في الجوامع والمساجد، منذ الأمر بتعليق صلاة الجمعة والجماعة، وحتى عقب الأمر برفع التعليق.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز لدى استعراضه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير المصور، الذي قدمه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ببرنامج التطوع الذي أقرته الوزارة، الذي يعكس تعاون وتفاعل المجتمع ومساندته للجهود الرامية لمحاربة هذا الوباء.
من جهته، عبّر مدير عام فرع الوزارة عن شكره لسمو أمير المنطقة في توحيد الجهود، وبناء قاعدة متينة لعمل الجهات كافة كفريق واحد.

 

روابط ذات صلة

“مدني نجران ” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية على المنطقة

“مدني نجران ” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية على المنطقة
انسيابية الحركة في الطرقات والميادين العامة بنجران خلال ساعات السماح بالتجول

انسيابية الحركة في الطرقات والميادين العامة بنجران خلال ساعات السماح بالتجول
“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*