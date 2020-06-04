التجارة: ضبط 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات،و22 مليون كمام مخزن خلال الفترة الماضية

المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين أن الوزارة ضبطت 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات على بعض منافذ البيع التجارية في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية قامت بإصدار غرامات فورية على المخالفبن، الذين استغلوا أزمة جائحة كورونا لرفع الأسعار.

وبين الحسين أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق بواقع 194 مخالفة بنسبة 24٪ من إجمالي المخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 167 مخالفة وبنسبة 20٪ من إجمالي المخالفات، ثم المنطقة الشرقية بواقع 102 مخالفة، وبنسبة 12٪ من إجمالي المخالفات، وتم ضبط 64 مخالفة في منطقة القصيم بنسبة 8٪، وسجلت 57 مخالفة في منطقة المدينة المنورة، تشكل 7٪ من إجمالي المخالفات، فيما تم ضبط 53 مخالفة في منطقة جازان بنسبة 6٪، وتم ضبط 43 مخالفة في منطقة عسير بنسبة 5٪، و42 مخالفة في منطقة حائل بنسبة 5٪، فيما تم ضبط 27 مخالفة في منطقة الجوف بنسبة 3٪، وتم ضبط 23 مخالفة في منطقة نجران بنسبة 3٪، بالإضافة لضبط 19 مخالفة في منطقة الباحة بنسبة 2٪، و ضبط 18 مخالفة في منطقة تبوك بنسبة 2٪، واخيرا تم ضبط 16 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 2٪ من إجمالي المخالفات.

وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية 22 مليون كمام، مخزنة لبيعها بشكل غير نظامي في عدد من مناطق المملكة ، وقامت بإعادة ضخها للأسواق لبيعها بأسعار عادلة للمستهلك.

كما أكد الحسين أن هناك تنسيق وتعاون مباشر بين وزارة التجارة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لضمان وفرة المنتجات الطبية وخصوصا الكمامات، وضبط أي ممارسات سلبية او احتكارية لرفع الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن الرقابة على الأسعار تتم وفق نظام إلكتروني يرصد أسعار السلع بشكل مباشر، في كافة مدن المملكة، ويتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة، وتتخذ الإجراءات النظامية بشكل مباشر.