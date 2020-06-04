احدث الأخبار

أمانة الاحساء: 88% نسبة انجاز مشروع “جسر الضلع الشرقي”
المنطقة الشرقية
 جوازات منطقة تبوك تطبق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل
منطقة تبوك
 أمير القصيم يدشن المختبر الإقليمي للأمراض التنفسية وبنك الدم المركزي
منطقة القصيم
 التجارة: ضبط 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات،و22 مليون كمام مخزن خلال الفترة الماضية
أبرز المواد
 باكستان تلغي اشتراك قناة “سحر اوردو” الإيرانية وتحذفها من قمرها الصناعي “باكسات”
أبرز المواد
 شاهد..ممارسات إيرانية للاستيلاء وتدمير الممتلكات العربية في الاحواز
أبرز المواد
 فروع “الإسكان” ومركز “سكني الشامل” تقدم خدماتها للمواطنين وسط إجراءات احترازية
منطقة الرياض
 أمير نجران يطّلع على جاهزية الشؤون الإسلامية لإقامة صلاة الجمعة غدًا
منطقة نجران
 تعليم عنيزة تنفذ البروتوكولات والتدابير الوقائية في أماكن العمل تزامنا مع «نعود بحذر»
منطقة القصيم
 بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة ويشيد بسرعة إخلاء مباني المدارس وتسليمها لإدارة التعليم
منطقة الجوف
 المؤامرة
يكتبون
أمانة الاحساء: 88% نسبة انجاز مشروع “جسر الضلع الشرقي”

أمانة الاحساء: 88% نسبة انجاز مشروع “جسر الضلع الشرقي”

المنطقة الشرقية
جوازات منطقة تبوك تطبق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل

جوازات منطقة تبوك تطبق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل

منطقة تبوك
أمير القصيم يدشن المختبر الإقليمي للأمراض التنفسية وبنك الدم المركزي

أمير القصيم يدشن المختبر الإقليمي للأمراض التنفسية وبنك الدم المركزي

منطقة القصيم
التجارة: ضبط 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات،و22 مليون كمام مخزن خلال الفترة الماضية

التجارة: ضبط 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات،و22 مليون كمام مخزن خلال الفترة الماضية

أبرز المواد

أمانة الاحساء: 88% نسبة انجاز مشروع “جسر الضلع الشرقي”

أمانة الاحساء: 88% نسبة انجاز مشروع “جسر الضلع الشرقي”
http://almnatiq.net/?p=870932
المناطق - الأحساء

اوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله “الضلع الشرقي” والمتمثل في انشاء جسر بطول 1800متر، كأطول جسر في الأحساء، تجاوزت نسبة الانجاز فيه 88%، ويتم الآن خطوات تنفيذ المشروع وفق الخطط المرحلية لذلك مع الأخذ بأهمية جودة المخرجات التنفيذية له.

وابان المهندس الملحم خلال جولته التفقدية صباح الخميس 12 شوال1441 هـ، أن المشروع يُعتبر نقطة التقاء لعدة طرق رئيسية ورابطاً لعدد من البلدات بمدينتي الهفوف والمبرز، مع ارتباطه بالطريق الدائري الداخلي، كما أنه يُعد مكملاً لما تقوم به الأمانة من مشاريع تطويرية، حيث سيُساهم في توفير حلول مرورية تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع، والحفاظ على السلامة العامة لشاغلي المنطقة والزائرين من ناحية التصميم والكفاءة ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية الدورية للمشروع امس الخميس 12 شوال.

وأضاف الملحم: تكلفة تنفيذ المشروع تُقدر بحوالي 200 مليون ريال، ورُوعي في تصميمه ان يتضمن ( ممشى بطول 1 كيلومتر بأعلى المواصفات على امتداد الجسر من الأسفل، والذي يتيح ممارسة رياضة المشي على مدار فصول السنة مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة فيه، كما تضمن المشروع مواقع للألعاب الرياضية المتنوعة، وساحة مخصصة لعربات الطعام “الفودترك”، وشبكة تصريف مياه الامطار للمشروع، واستخدام نظام الإنارة الموفرة للطاقة ، إضافة إلى التشجير والمسطحات الخضراء، وتزويد المشروع بشاشات الكترونية إرشادية ، مع استخدام لوحات السلامة المرورية بمواصفات متقدمة على طول الجسر وطرق الخدمة الجانبية  .

روابط ذات صلة

أرامكو ترجئ إعلان أسعار الخام لعقود يوليو انتظارا لاجتماع أوبك+

أرامكو ترجئ إعلان أسعار الخام لعقود يوليو انتظارا لاجتماع أوبك+
القطيف: تكريم الموظفين المساندين نظير جهودهم في التصدي لجائحة كورونا

القطيف: تكريم الموظفين المساندين نظير جهودهم في التصدي لجائحة كورونا
غرفة الأحساء تُوقّع مذكرة تفاهم لإقامة ملتقى ريادي افتراضي

غرفة الأحساء تُوقّع مذكرة تفاهم لإقامة ملتقى ريادي افتراضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*