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3869 مسجدا تساند جوامع المملكة لتخفيف الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الشؤون الإسلامية لمنع تفشي وباء كورونا

3869 مسجدا تساند جوامع المملكة لتخفيف الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الشؤون الإسلامية لمنع تفشي وباء كورونا

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3869 مسجدا تساند جوامع المملكة لتخفيف الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الشؤون الإسلامية لمنع تفشي وباء كورونا

3869 مسجدا تساند جوامع المملكة لتخفيف الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الشؤون الإسلامية لمنع تفشي وباء كورونا
http://almnatiq.net/?p=870940
المناطق - واس

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (3869) مسجداً إضافياً للجوامع بمناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً بدءاً من يوم غد الجمعة الثالث عشر من شهر شوال الجاري 1441هـ وحتى أشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أوضحت فيه أن عدد المساجد الإضافية المؤقتة في مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 656 ، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60, الحدود الشمالية 121.
فيما دعت الوزارة أئمة المساجد إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ــ رعاها الله ــ لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.
وكانت الوزارة قد أصدرت تعميماً بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد المساجد القريبة منها والمهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة .

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