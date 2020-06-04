35 برنامجاً تدريبياً عن بُعد لتطوير مهارات منسوبي التدريب التقني والمهني بتبوك

المناطق - تبوك

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك برامجها التدريبية والمساندة عن بعد لمنسوبيها وفق الخطة التي أعدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدأت الاثنين الماضي وتستمر ثلاثة أسابيع .

وأوضح رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمنطقة محمد بن إبراهيم العطوي أن الخطة تتضمن على مستوى المنطقة إقامة 35 برنامجاً بهدف تطوير مهارات أكثر من 1100 مستفيد ومستفيدة مشيراً إلى أن البرامج التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الأول من عمر هذه البرامج 12 برنامجاً استفاد منها 391 متدربا من منسوبي التقني والمهني بتبوك .

من جانبه أكد المدير العام للإدارة المهندس فهد المطيري أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص واهتمام المؤسسة بمنسوبيها خلال هذه الأسابيع وتطوير قدراتهم المهارية والمعرفية وتركزت مجالاتها على المقررات والتخصصات المستحدثة مؤخراً بالمنشآت التدريبية و مهارات تقنيات العمل عن بعد وكذلك مهارات إعداد المحتوى الإلكتروني وآلية التقييم .