تخدم أكثر من 630 ألف مستفيد جديد بمناطق المملكة المختلفة..... المياه الوطنية أنجزت 84 مشروعًا جديدًا حتى نهاية مايو2020 بتكلفة تجاوزت 2,76 مليارات ريال

المناطق - الرياض

انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ 84 مشروعًا مائيًا وبيئيًا حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري 2020 في مناطق المملكة المختلف بتكلفة بلغت 2,76 مليار ريال.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة 630 ألف مستفيد إضافي في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى أنها تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهدافها الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية في مناطق المملكة كافة وفق أفضل المعايير في هذا المجال.

وأكدت الشركة أنها تواصل العمل بخطى متسارعة لإنجاز العديد من المشاريع الحيوية المهمة التي تهدف إلى خدمة المواطن والمقيم، فضلاً عن الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب تغطية الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمملكة.

وبيّنت أن حزمة المشاريع المنجزة تضمنت محطات تنقية ومحطات معالجة بيئية، وتوصيلات منزلية وشبكات مياه وخدمات بيئية، مشيرةً إلى أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر على خدمة العملاء، كذلك ستعزز منظومة خدمات المياه والخدمات البيئية ورفع القدرة التشغيلية لهما.

وأوضحت الشركة أن المشاريع المنجزة هي 40 مشروعًا لخدمات المياه بتكلفة إجمالية بلغت 1.165 مليار ريال، مبينة أنها تضمنت ما يزيد على 22,430 توصيلة مياه جديدة، ونحو 1200 كيلو متر إضافي من شبكات التوزيع، إضافة إلى تشييد 4 محطات تنقية مياه طاقتها الإنتاجية 130 ألف متر مكعب يوميًا.

أما عن مشاريع الخدمات البيئية، فأشارت الشركة إلى أن المشاريع المنجزة في هذا الجانب بلغت 44 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار ريال، لافتةً إلى أنها تضمنت تنفيذ نحو 23 ألف توصيلة صرف صحي إضافية، ومد ما يزيد على 700 كيلو متر إضافي من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تشييد 3 محطات معالجة بيئية تختص بمياه الصرف الصحي سعتها 19 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكدت الشركة أنها تسابق الزمن لتحقيق الرؤية الطموحة لولاة الأمر -حفظهم الله-التي تستهدف توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للموطن والمقيم، لافتةً إلى أنها طبقت خلال العامين الماضيين عدد من المبادرات ومؤشرات الأداء للرفع من وتيرة تنفيذ مشاريعها وضمان جودتها، مما كان لذلك بعد -توفيق الله-الأثر الإيجابي بإنجاز العديد من المشاريع المهمة والحيوية.