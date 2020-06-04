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رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
http://almnatiq.net/?p=870972
المناطق - عسير

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح القحطاني أن قرارات التعيين والتكليف لأعضاء هيئة التدريس شملت:

تعيين الدكتور محمد بن خلوفة آل مسفر عميدًا لكلية الهندسة.

تعيين الدكتور حسن بن أحمد آل طالع عميدًا لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة.

تعيين الدكتورة سراء بنت عبدالله أبوملحة عميدة لكلية العلوم والآداب بخميس مشيط.

تكليف الدكتورة نورة بنت حسين بانافع عميدة لكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير.

تمديد تكليف الدكتورة مزهرة بنت شايع آل يحيى مساعدة لعميد كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة.

تكليف الدكتورة زهبة بنت عبدالله آل رائزة وكيلة لعمادة البحث العلمي بشطر الطالبات.

تكليف الدكتورة تهاني بنت مصلح الميلبي وكيلة للشؤون السريرية بكلية الصيدلة.

تكليف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الشهراني وكيلًا لكلية طب الأسنان للتطوير والجودة.

تمديد تعيين الدكتور ماجد بن سعيد آل دلهم وكيلًا لكلية التربية للتطوير والجودة.

تمديد تعيين الدكتور مسفر بن محمد الشهراني وكيلًا للتطوير الأكاديمي والجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تكليف الدكتور يحيى بن سعيد آل حمحوم وكيلًا للشؤون التعليمية والأكاديمية بكلية الصيدلة.

تكليف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله أبو داهش وكيلًا لكلية العلوم الإنسانية للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تمديد تعيين الدكتور سالم بن أحمد القرني وكيلًا لكلية الهندسة للتطوير والجودة.

تكليف الدكتور صالح بن أحمد السهيمي وكيلًا للشؤون التعليمية والأكاديمية بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

تمديد تكليف الدكتورة عزيزة بنت عبدالرحمن الشهري وكيلة للتطوير والجودة بكلية الاقتصاد المنزلي.

تمديد تكليف الدكتور خالد بن محمد القرني مستشارًا في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

تكليف الدكتور علي بن عيسى عنقي مشرفًا على وحدة أبحاث الطاقة والموارد المائية.

تكليف الدكتورة منى بنت عبدالله الشهري مشرفة على وحدة التدريب الطلابي بالجامعة.

تمديد تكليف الدكتور سعيد بن سعد الصرف مشرفًا على إدارة الدراسات والمعلومات بالجامعة.

تمديد تكليف الدكتورة نورة بنت عبدالله آل دايل مشرفة على مركز دراسة الطالبات بالمحالة.

تمديد تكليف الدكتور أحمد بن عبدالله آل مبشر منسقًا عامًا للبرامج المشتركة في المجمع الأكاديمي بالمحالة.

تكليف الدكتور سعد بن جبران القحطاني رئيسًا لقسم الجغرافيا بكلية العلوم الإنسانية.

تعيين الدكتور يحيى بن إبراهيم عسيري رئيسًا لقسم الكيمياء الصيدلانية بكلية الصيدلة.

تمديد تعيين الدكتور زهير بن مطلق القحطاني رئيسًا لقسم التعليم الطبي للأسنان بكلية طب الأسنان.

تمديد تعيين الدكتور عبدالله بن علي آل نازح رئيسًا لقسم جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان.

تمديد تعيين الدكتور سعد بن محمد القحطاني رئيسًا لقسم صحة أسنان المجتمع بكلية طب الأسنان.

تمديد تعيين الدكتور تركي بن سعود الذيابي رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة.

تكليف الدكتور وائل بن عبدالله الغامدي رئيسًا لقسم الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة.

تكليف الدكتور خالد بن أحمد الزبيدي رئيسًا لقسم الرياضيات بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

تكليف الدكتور زاهر بن حسين الفيفي رئيسًا لقسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

تكليف الدكتور أحمد علي الغفيري رئيسًا لقسم التربية بكلية التربية.

كما صدرت قرارات إدارية للموظفين شملت:

تمديد تكليف الأستاذ خالد بن محمد آل خالد نائبًا للمشرف العام على إدارة الابتعاث.

تكليف الأستاذ عادل محمد عسيري مساعدًا لمدير عام مكتب معالي رئيس الجامعة.

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