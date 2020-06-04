الشؤون الإسلامية بجازان تجهز أكثر من 816 مسجدا مسانداً لإقامة صلاة الجمعة..

المناطق - فضه عطيف

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أكثر من 816 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحث مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي الجميع بالتقيد بالاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة التي تؤكد على غسل اليدين قبل وبعد أداء الصلاة، ولبس الكمامة، ورفع كافة متعلقات المسجد من مصاحف وكتيبات وبروشورات ومياه وغيرها.

يذكر أن المساجد التي تم فتحها لإقامة صلاة الجمعة تأتي ضمن المرحلة الأولى، يعقبها فتح أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.