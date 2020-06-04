جوامع ومساجد رابغ تطبق كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المصلين

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وقف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رابغ محمد بن عبدالرحمن الرويثي على إستعدادات وجاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها قبل وبعد عودة المصلين للمساجد.

وأكد خلال الجولة التي تمت على عدد من الجوامع والمساجد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ وتجهيز الجوامع والمساجد؛ والتنبية على الإئمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتنبيه على المصلين بالالتزام بها؛ حفاظاً على سلامتهم وجميع مرتادي الجوامع والمساجد بالمحافظة.

