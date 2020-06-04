“الصحة” تُسجل (1975) حالة مؤكدة جديدة وتؤكد على ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل

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دعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون ولبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم عند الخروج من المنزل ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، مشيرة إلى أن ذلك أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، .

وأعلنت “الصحة” اليوم تسجيل (1975) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (93157) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (23581) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية ، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1381) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

كما سُجلت (806) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (68965) حالة.

وبينت أن الحالات المسجلة وعددها (1975) حالة، 52% منها تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و68% للإناث، و32% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 6%، والأطفال 11%، والبالغين 83%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (675) حالة، ومكة المكرمة (286) حالة، وجدة (259) حالة، والمدينة المنورة (124) حالة، والهفوف (112) حالة، والدمام (53) حالة، والقطيف (49) حالة، والطائف (42) حالة، وتبوك (36) حالة، والجبيل (31) حالة، والخبر (26) حالة، وبيش (21) حالة، والمبرز (17) حالة، وحائل (17) حالة، وخميس مشيط (15) حالة، وخليص (15) حالة، وينبع (14) حالة، والخرج(12) حالة، وأبها (11) حالة، ونجران (10) حالات، ورماح (9) حالات، وحريملاء (8) حالات، والظهران (7) حالات، والجفر(6) حالات، وبريدة (6) حالات، والمجمعة (6) حالات، وبقيق (5) حالات، وشرورة (5) حالات، وعفيف (5) حالات، والمجاردة (4) حالات، وصبيا (4) حالات، والدرعية (4) حالات، والسليل (4) حالات، وساجر (4) حالات، وثادق (4) حالات، والعيون (3) حالات، والعقيق (3) حالات، وأحد رفيدة(3) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، وصفوى (3) حالات، وجازان (3) حالات، والقويعية (3) حالات، وضرماء (3) حالات، وحوطة بني تميم (3) حالات، وقلوة حالتان، ومحايل عسير حالتان، وبيشة حالتان، وبقعاء حالتان، وليلى حالتان، والدوادمي حالتان، والزلفي حالتان، وحوطة سدير حالتان، ورفائع الجمش حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من: المندق، والقرى، وبلجرشي، وسكاكا، والعيص، والعلا، والقوز، والمظيلف، والنعيرية، وحفر الباطن، والدرب، والدائر، وصامطة، والليث، والكامل، ويدمه، والدلم، والحريق، والخاصرة، ورويضة العرض، ووادي الدواسر، وضباء.

كما بلغ عدد الوفيات (611) حالة بإضافة (32) حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة بينت “الصحة” أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (16246) فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (887209) فحوص.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (6530067) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2820488) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (386392) حالة.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.