أمانة عسير تلزم المطاعم و المقاهي باستخدام الباركود بدلا من قوائم الطعام

المناطق - عسير

ألزمت أمانة منطقة عسير المطاعم والمقاهي بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي “الباركود” عن طريق الهواتف الذكية، بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية .

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي أن الأمانة قد بدأت فعليا بتطبيق استخدام الماسح الضوئي ” الباركود ” بدلا من القوائم الورقية على كافة المطاعم و المقاهي و ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد .

ونوه إلى أن تلك الخطوة جاءت بتوجيه من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه على سلامة و صحة الجميع .