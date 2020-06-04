الكويت تسجل أدنى إصابات بفيروس كورونا منذ أسابيع

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الخميس، إصابة 562 جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أدنى معدل منذ أسابيع، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 29921.

وكانت الوزارة قد أعلنت شفاء 1473 من المصابين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء إلى 17223.

وبلغت بذلك نسبة الشفاء 57.5% من إجمالي الإصابات التي سجلت منذ بداية تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، في الكويت، أواخر شهر فبراير.

وشهدت الكويت قفزات كبيرة في حالات التعافي منذ أول أيام العيد، وتراجعا ملحوظا في أعداد الإصابات.