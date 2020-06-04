احدث الأخبار

مسؤولون يكشفون الخسائر الاقتصادية لتظاهرات مينيابوليس
أبرز المواد
 الخارجية المصرية: تركيا تعمل على تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا
أبرز المواد
 الكويت تسجل أدنى إصابات بفيروس كورونا منذ أسابيع
أبرز المواد
 الأردن يخفف قيود الحظر ويفتح المساجد والكنائس
أبرز المواد
 أمانة عسير تلزم المطاعم و المقاهي باستخدام الباركود بدلا من قوائم الطعام
منوعات
 أمير المدينة المنورة يتفقد سير أعمال المرحلة الأولى لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 اجتماع “افتراضي” لمجلس وزراء الصحة العرب الأربعاء المقبل لبحث تبعات “كورونا”
أبرز المواد
 الإمارات.. 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “الصحة” تُسجل (1975) حالة مؤكدة جديدة وتؤكد على ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل
أبرز المواد
 جوامع ومساجد رابغ تطبق كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المصلين
منطقة مكة المكرمة
 الشؤون الإسلامية بجازان تجهز أكثر من 816 مسجدا مسانداً لإقامة صلاة الجمعة..
منطقة جازان
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
منطقة عسير
مسؤولون يكشفون الخسائر الاقتصادية لتظاهرات مينيابوليس

مسؤولون يكشفون الخسائر الاقتصادية لتظاهرات مينيابوليس

أبرز المواد
الخارجية المصرية: تركيا تعمل على تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا

الخارجية المصرية: تركيا تعمل على تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا

أبرز المواد
الكويت تسجل أدنى إصابات بفيروس كورونا منذ أسابيع

الكويت تسجل أدنى إصابات بفيروس كورونا منذ أسابيع

أبرز المواد
الأردن يخفف قيود الحظر ويفتح المساجد والكنائس

الأردن يخفف قيود الحظر ويفتح المساجد والكنائس

أبرز المواد

مسؤولون يكشفون الخسائر الاقتصادية لتظاهرات مينيابوليس

مسؤولون يكشفون الخسائر الاقتصادية لتظاهرات مينيابوليس
http://almnatiq.net/?p=871009
المناطق - وكالات

كشف مسؤولون في مدينة مينيابوليس عن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات من جرّاء أعمال التخريب والنهب التي رافقت بعض التظاهرات المنددة بمقتل جورج فلويد، قائلين إنها لا تقل عن 55 مليون دولار.

وقال مسؤولون في المدينة إن مخربين دمروا أو أشعلوا النار في 220 مبنى على الأقل في المدينة التي توفي فيها فلويد، وسط توقعات بأن يرتفع هذا العدد.

ووفق ما ذكرت “الأسوشيتد برس”، فإن عمدة مينيابوليس جاكوب فراي سيطلب مساعدة حكومية وفدرالية للمساهمة في إعادة البناء بعد الاضطرابات..

وأفاد تلفزيون “دبليو سي سي أو” بأنه تم جمع أكثر من مليون دولار لمساعدة الشركات في شمال مينيابوليس.

ويقول تحالف “وست برودواي للأعمال” إنه سيعلن كيف يخططون لاستخدام الأموال في الأسابيع المقبلة.

وشهدت مينيابوليس أعمال عنف بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي في 25 مايو بعد أن ضغط رجل شرطة أبيض بركبته عل عنق فلويد، متجاهلا صرخاته بأنه لا يستطيع التنفس.

ورفع المدعون الاتهامات ضد الضابط، ديريك تشوفين، المتهم بقتل فلويد، إلى تهمة القتل من الدرجة الثانية يوم الأربعاء، واتهموا 3 ضباط آخرين بالمساعدة والتحريض في القضية التي هزت الأمة باحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة.

روابط ذات صلة

الخارجية المصرية: تركيا تعمل على تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا

الخارجية المصرية: تركيا تعمل على تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا
الكويت تسجل أدنى إصابات بفيروس كورونا منذ أسابيع

الكويت تسجل أدنى إصابات بفيروس كورونا منذ أسابيع
الأردن يخفف قيود الحظر ويفتح المساجد والكنائس

الأردن يخفف قيود الحظر ويفتح المساجد والكنائس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*