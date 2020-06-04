أمريكي يواجه اتهامات بغسيل مليار دولار لصالح إيران

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http://almnatiq.net/?p=871025
المناطق - وكالات

وجه القضاء الأمريكي لمواطن من سكان ولاية ألاسكا اتهامات بغسيل مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، عبر الإمارات.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وثائق نشرتها محكمة فدرالية أمريكية في نيويورك اليوم الخميس أن الرجل المدعو كينيث زونغ قدم فوايتر مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران في سحب أموال تدين بها كوريا الجنوبية لإيران مقابل شحنات نفط إيرانية وصلت إلى سيئول سابقا.

ويحمل التحقيق زونغ المسؤولية عن استغلال تلك الفواتر المزيفة لإقناع المصارف والجهات المراقبة في كوريا الجنوبية بالإفراج عن تلك الأموال، وأن البنك الصناعي الكوري قد وافق في أبريل على دفع غرامة بقيمة إجمالية تصل 86 مليون دولار، بسبب فشله في منع عملية الغسيل.

وسبق أن سجن زونغ حسب الوثائق المنشورة، في كوريا الجنبوية باتهامات جنائية، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته في مارس، غير أن المدعين الأمريكيين يرجحون أنه سيبقى محتجزا ما لم يسدد غرامة بقيمة ملايين الدولارات.

وأشار المدعون الأمريكيون إلى أن جميع الأموال تقريبا تم تحويلها إلى الإمارات، وشكروا سلطات دبي وكذلك رأس الخيمة التي تحجز في صندوقها السيادي 20 مليون دولار من ذلك المبلغ.

وأشارت الوثائق إلى أن هذه الأموال وقعت هناك ضمن إطار خطة أعدها ثلاثة إيرانيين فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم لاحقا بعد شراء فندق تابع للصندوق في دولة جورجيا.

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