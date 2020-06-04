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بمشاركة وزير الرياضة ورئيس اتحاد السيارات مؤتمر صحفي “عن بعد” لإعلان تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021”

بمشاركة وزير الرياضة ورئيس اتحاد السيارات مؤتمر صحفي “عن بعد” لإعلان تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021”

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بمشاركة وزير الرياضة ورئيس اتحاد السيارات مؤتمر صحفي “عن بعد” لإعلان تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021”

بمشاركة وزير الرياضة ورئيس اتحاد السيارات مؤتمر صحفي “عن بعد” لإعلان تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021”
http://almnatiq.net/?p=871029
المناطق - واس

يعقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوم الخميس المقبل 11 يونيو 2020، مؤتمراً صحفياً “عن بعد” لإعلان التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والمدير التنفيذي لمنظمة A.S.O يان لو مونيير، ومدير سباق رالي داكارديفيد كاستيرا .
وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الثانية لـ”رالي داكار السعودية 2021″، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من السباق، الذي أقيم في الفترة من 5 ـ 17 من شهر يناير 2020، الذي يعدُّ الأكثر تحديًا في العالم للمرة الأولى على الإطلاق في قارة آسيا، حيث كانت نقطة الانطلاق من جدة وصولاً إلى الرياض، فيما خضع المتسابقون ليوم راحة، ثم عادوا إلى القدية بعد اثنتي عشرة مرحلة، مرورًا بالعديد من المدن السعودية على امتداد قرابة الـ 7500 كم.
وكان متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز قد حقق الفوز في النسخة الأولى، عن فئة السيارات، والأمريكي ريك برابك عن فئة الدراجات النارية، أما فئة الدراجات الرباعية فجاء التشيلي إغناسيوس كاسالي في المركز الأول، واحتل الروسي أنردي مارجينوف المركز الأول لفئة الشاحنات، فيما حقق الأمريكي كايسي كوراي المركز الأول عن فئة السايد باي سايد.

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