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حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة يسعف طفلاً تعرض للسقوط في الواجهة البحرية بينبع

حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة يسعف طفلاً تعرض للسقوط في الواجهة البحرية بينبع
http://almnatiq.net/?p=871032
المناطق - واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمدينة المنورة، بأن هاتف الطوارئ 994، تلقى بلاغاً عن تعرض طفل “أردني الجنسية” يبلغ من العمر عاماً ونصف للسقوط على شاطئ المنطقة الخاصة بالسباحة في الواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع الصناعية، وتم نقله للمركز الطبي بالهيئة لتلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى في اليوم ذاته، ولله الحمد.
وأهاب المتحدث، بجميع المتنزهين ومرتادي البحر والشواطئ اتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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