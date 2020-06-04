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رئيس بلدية خميس مشيط يدشن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” لحجز المواعيد للمراجعين

رئيس بلدية خميس مشيط يدشن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” لحجز المواعيد للمراجعين
http://almnatiq.net/?p=871040
المناطق - خميس مشيط

دشن رئيس بلدية خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” ببلدية خميس مشيط .
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للبلدية الأستاذ بدر آل خويلد القرني بأن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” سيتيح للبلدية استقبال كافة المراجعين و المستفيدين من خلال خدمة الحجز المسبق عبر التطبيق و ذلك بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من اجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
و نوه القرني الى أن البلدية ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق ليتمكنوا من الاستفادة بكافة الخدمات البلدية ويمكن حجز الموعد عن طريق التطبيق المتوفر على الهواتف النقالة .
و قال إن بلدية المحافظة حريصة على تقديم كافة الخدمات بكل يسر و سهولة من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية و حرصا منها على سلامة و صحة الجميع فقد اتيحت هذه الخدمة للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك بإشراف مباشر ومتابعة شخصية من سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي والذي سبق وأن دشن نفس الخدمة بأمانة منطقة عسير كأول أمانة بين أمانات المملكة في اطلاق تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” و الذي يسهل على كافة المستفيدين التواصل مع أمين المنطقة و وكلاء الأمانة و رؤساء البلديات و كافة الأقسام لإنهاء كافة خدماتهم البلدية الكترونيا .

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