الولايات المتحدة تسجّل 14,676 إصابة و 827 حالة وفاة بفيروس كورونا

المناطق _ واشنطن

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 14,676 إصابة و 827 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,842,101 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 107,029 حالة وفاة.