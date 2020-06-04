بمشاركة أكثر من 1000 لاعب.. النصر يدشّن بطولته الإلكترونية

المناطق _ الرياض

دشن نادي النصر بطولته “الإلكترونية” بمشاركة أكثر من ألف لاعب، وبجوائز مالية تصل إلى عشرين ألف ريال، والتي ستنطلق الأحد المقبل.

وتقرّر أن تقام البطولة بنظام خروج المغلوب من خلال ثلاث جولات تصفيات تأهيلية؛ حيث يتأهل من كل جولة لاعبان إلى الدور النهائي، وسيتم فتح التسجيل لكل جولة قبل بدايتها، على أن يكون نظام فرز المباريات إلكترونيًّا.

وستقام النهائيات بمشاركة 8 لاعبين بنظام خروج المغلوب، و6 لاعبين متأهلين، إضافة إلى اثنين من نجوم العالمي.

ويتم التسجيل في الجولة الأولى للتصفيات التأهيلية للبطولة من خلال الموقع:

https://al-nassr.nicecactus.gg