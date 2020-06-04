هيئة تقويم التعليم تطرح مزيداً من الخيارات للاختبار التحصيلي

المناطق _ الرياض

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد اليوم، بنجاح بنسبة مشاركة بلغت 96٪؜ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين الذين بلغ عددهم 247 ألف طالب، حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.

وأشارت “الهيئة” في بيان لها أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وأرجعت “الهيئة” هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية ، مؤكدة استعداداتها الكامل لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 16- 17- شوال 1441، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أية إشكاليات تقنية خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.

وتعتزم “الهيئة” تنفيذ الاختبار التحصيلي حضورياً باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد.

وبينت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد.