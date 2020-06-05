احدث الأخبار

السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية
أبرز المواد
 وصول رحلات من 4 دول ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطاري الرياض وجدة
أبرز المواد
 الرويثي يقف على جاهزية مساجد وجوامع محافظة رابغ
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية : المملكة ملتزمة بدعم التحالف ضد داعش
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم تطرح مزيداً من الخيارات للاختبار التحصيلي
أبرز المواد
 بمشاركة أكثر من 1000 لاعب.. النصر يدشّن بطولته الإلكترونية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 14,676 إصابة و 827 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يناقش خطة التقاضي عن بعد والتحديات المستقبلية
أبرز المواد
 “الكهرباء” ترد على وزير الشؤون الإسلامية: عالجنا 2809 تعدي على كهرباء المساجد .. ويتبقى 22 تعدي من مسؤولية الوزارة
أبرز المواد
 موارد الرياض تضبط عدة مخالفات للعمل والاقامة
منطقة الرياض
 منجي الرحوي : راشد الغنوشي أصبح خطرا على أمن تونس القومي أكثر من أي وقت
أبرز المواد
 رئيس بلدية خميس مشيط يدشن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” لحجز المواعيد للمراجعين
منطقة عسير
السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية

السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية

أبرز المواد
وصول رحلات من 4 دول ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطاري الرياض وجدة

وصول رحلات من 4 دول ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطاري الرياض وجدة

أبرز المواد
الرويثي يقف على جاهزية مساجد وجوامع محافظة رابغ

الرويثي يقف على جاهزية مساجد وجوامع محافظة رابغ

منطقة مكة المكرمة
وزير الخارجية : المملكة ملتزمة بدعم التحالف ضد داعش

وزير الخارجية : المملكة ملتزمة بدعم التحالف ضد داعش

أبرز المواد

السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية

السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية
http://almnatiq.net/?p=871084
المناطق _ مكة المكرمة

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين الشريفين في ظل البروتوكولات والإجراءات الاحترازية .
وبين معاليه أن المشاريع المستمرة في الحرمين الشريفين توجب الاستمرار في عمل الخطط التطويرية، موصياً معاليه منسوبي التشغيل والصيانة بضرورة بذل المزيد من الجهود والنظر في تطويرها وفق أهداف محددة تعد في فترة زمنية محددة .
وشدد معاليه على الجهات المعنية بالتشغيل والصيانة وضع التصورات والخطط البديلة، وزيادة الجهد والمثابرة من أجل الارتقاء بمنظومة الحرمين الشريفين، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – الهادفة لتوفير أعلى معايير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين .

روابط ذات صلة

وصول رحلات من 4 دول ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطاري الرياض وجدة

وصول رحلات من 4 دول ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطاري الرياض وجدة
الرويثي يقف على جاهزية مساجد وجوامع محافظة رابغ

الرويثي يقف على جاهزية مساجد وجوامع محافظة رابغ
وزير الخارجية : المملكة ملتزمة بدعم التحالف ضد داعش

وزير الخارجية : المملكة ملتزمة بدعم التحالف ضد داعش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*