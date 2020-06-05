السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية

المناطق _ مكة المكرمة

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين الشريفين في ظل البروتوكولات والإجراءات الاحترازية .

وبين معاليه أن المشاريع المستمرة في الحرمين الشريفين توجب الاستمرار في عمل الخطط التطويرية، موصياً معاليه منسوبي التشغيل والصيانة بضرورة بذل المزيد من الجهود والنظر في تطويرها وفق أهداف محددة تعد في فترة زمنية محددة .

وشدد معاليه على الجهات المعنية بالتشغيل والصيانة وضع التصورات والخطط البديلة، وزيادة الجهد والمثابرة من أجل الارتقاء بمنظومة الحرمين الشريفين، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – الهادفة لتوفير أعلى معايير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين .