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الهلال الأحمر بالجوف يقيم نقطة فرز بمقر الفرع وبمحافظة طبرجل يقدمها متطوعوه

الهلال الأحمر بالجوف يقيم نقطة فرز بمقر الفرع وبمحافظة طبرجل يقدمها متطوعوه

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الهلال الأحمر بالجوف يقيم نقطة فرز بمقر الفرع وبمحافظة طبرجل يقدمها متطوعوه

الهلال الأحمر بالجوف يقيم نقطة فرز بمقر الفرع وبمحافظة طبرجل يقدمها متطوعوه
http://almnatiq.net/?p=871091
الجوف _ محمد الحسن

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بمقر الفرع بمدينة سكاكا وبمركز إسعاف محافظة طبرجل نقطة فرز بصري وذلك بالتزامن مع العودة لمقرات العمل وعلى مدى خمسة أيام .
وتمثلت هذه المبادرة والتي قام بها المتطوعون بعملية الكشف على منسوبي الهيئة وتقديم الأقنعة الورقية بالإضافة لعملية تعقيم لليدين مع الحرص على تطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين أثناء الدخول والخروج لمقر العمل .
وتأتي هذه المبادرة حرصاً من فرع الهيئة بمنطقة الجوف وبمتابعة من سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان على تطبيق أعلى معايير الجودة بما يتعلق بالإجراءات الإحترازية أثناء العودة لمقرات العمل حتى إنتهاء هذه الجائحة بإذن الله .

 

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