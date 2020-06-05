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أمانة الجوف تُنهي أعمال تطوير مرافق منتزة النخيل بسكاكا

أمانة الجوف تُنهي أعمال تطوير مرافق منتزة النخيل بسكاكا

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أمانة الجوف تُنهي أعمال تطوير مرافق منتزة النخيل بسكاكا

أمانة الجوف تُنهي أعمال تطوير مرافق منتزة النخيل بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=871097
الجوف _ محمد الحسن

أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أمانة المنطقة وبلدياتها عملت خلال الثلاثة أشهر الماضية وفي أوقات منع التجول، وبشكل متواصل على تهيئة الحدائق والمنتزهات وعمل الصيانة اللازمة من أجل توفير وسائل السلامة كافة لمرتاديها، كذلك تطوير مرافقها وإضافة ألعاب جديدة للأطفال وألعاب لياقة بدنية وزيادة المسطحات الخضراء، سعياً إلى تحسين جودة الحياة وتوفير متنفس للأهالي، وما تُسهم به المتنزهات من دور ترفيهي.
وأضاف أنه ضمن المتنزهات التي جرى تطوير مرافقها وتحسين خدماتها ” منتزه النخيل ” والذي يقع بالقرب من جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير و إنارة وأرصفة وتشجير وجماليات، حيث تجاوزت المساحة الـ90771.83 متراً مربعاً ، وتغطي المساحات الخضراء منها ما مساحته (46620.45) متراً مربعاً، فيما تم زيادة زراعة شجيرات وزهور، وتجميل ممرات المشاة التي يبلغها طولها أكثر من 5000 متر طولي.

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