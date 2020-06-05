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مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة

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مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة

مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة
http://almnatiq.net/?p=871103
المناطق _ مكة المكرمة

أقدم مواطن على قتل آخر بطلقة نارية من سلاح “مسدس” في شارع الحج في مكة المكرمة .
وفي التفاصيل بحسب “سبق” ، فقد وقعت الجريمة أمس الخميس بعد صلاة المغرب بإقدام مواطن يبلغ من العمر 21 عامًا على إطلاق النار من سلاح من “مسدس” على مواطن آخر يبلغ من العمر 30 عامًا بسبب خلافات سابقة بينهما، وأصابه بطلقة واحدة باتجاه صدر المجني عليه، وفر هاربًا من مسرح الجريمة.
وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر بمكة الجريمة بعد تلقيهم بلاغًا بالعثور على شخص ملقى على الأرض وبه آثار دماء، وبعد وصول الهلال الأحمر، وبعد الكشف على الشخص اتضح أنه متوفى فيما تولت دوريات الأمن التحقيقات الأولية في الجريمة .
وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد مكان القاتل، وتم القبض عليه ، كما تم التحفظ على الجاني، وتسليمه إلى مركز شرطة المعابدة لتتولى التحقيق في القضية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

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