منظمة الهجرة تعلن عن تسليم مساعدات نقدية للعمال المهاجرين المتضررين من كوفيد-19 بالعراق

المناطق _ نيويورك

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تسليم المرحلة الأولى من المساعدة النقدية للمهاجرين المتضررين في العراق ممن فقدوا مصادر دخلهم بسبب جائحة كورونا.

وأكد رئيس بعثة المنظمة في العراق جيرارد وايت في بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن المهاجرين من بين الذين تضرروا بشكل خاص من تفشي كوفيد-19 في العراق، مفيداً أن الكثيرين منهم جعلهم فقدان الدخل غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء وخطر الإخلاء.

وأوضح أن المهاجرين والسكان المضيفين يواجهون نفس التهديدات الصحية من كوفيد-19، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لحماية صحتهم وسلامتهم بغض النظر عن وضعهم.