احدث الأخبار

الأرصاد: هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة بجازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 منظمة الهجرة تعلن عن تسليم مساعدات نقدية للعمال المهاجرين المتضررين من كوفيد-19 بالعراق
أبرز المواد
 دراسة تكشف أكبر مسببات عدوى كورونا
أبرز المواد
 مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالرياض تعتمد 665 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة غداً بمنطقة الرياض
أبرز المواد
 أمانة الجوف تُنهي أعمال تطوير مرافق منتزة النخيل بسكاكا
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر بالجوف يقيم نقطة فرز بمقر الفرع وبمحافظة طبرجل يقدمها متطوعوه
منطقة الجوف
 الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات لدعم الاستجابة لجائحة كورونا بأكثر من 194 مليون دولار
أبرز المواد
 السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية
أبرز المواد
 وصول رحلات من 4 دول ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطاري الرياض وجدة
أبرز المواد
 الرويثي يقف على جاهزية مساجد وجوامع محافظة رابغ
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية : المملكة ملتزمة بدعم التحالف ضد داعش
أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة بجازان وعسير والباحة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة بجازان وعسير والباحة

أبرز المواد
منظمة الهجرة تعلن عن تسليم مساعدات نقدية للعمال المهاجرين المتضررين من كوفيد-19 بالعراق

منظمة الهجرة تعلن عن تسليم مساعدات نقدية للعمال المهاجرين المتضررين من كوفيد-19 بالعراق

أبرز المواد
دراسة تكشف أكبر مسببات عدوى كورونا

دراسة تكشف أكبر مسببات عدوى كورونا

أبرز المواد
مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة

مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة

أبرز المواد

الأرصاد: هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة بجازان وعسير والباحة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة بجازان وعسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=871113
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

روابط ذات صلة

منظمة الهجرة تعلن عن تسليم مساعدات نقدية للعمال المهاجرين المتضررين من كوفيد-19 بالعراق

منظمة الهجرة تعلن عن تسليم مساعدات نقدية للعمال المهاجرين المتضررين من كوفيد-19 بالعراق
دراسة تكشف أكبر مسببات عدوى كورونا

دراسة تكشف أكبر مسببات عدوى كورونا
مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة

مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*